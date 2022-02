Riviera et Chablais – La station d’épuration régionale stagne dans les tuyaux L’installation qui doit réunir sur un seul site les eaux usées de 20 communes n’est toujours pas près de se concrétiser. Des élus s’en inquiètent. Hélène Jost

Le site de Clarens fait partie des trois stations d’épuration avec Vevey et Roche que le SIGE veut réunir à Noville. 24 heures archives – Chantal Dervey

«Le délai est beaucoup trop long, on arrive à des échéances semblables à celles d’une centrale nucléaire. En 2008-2009, on avait encore de la marge pour voir venir, mais plus maintenant!»