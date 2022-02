Dernier mais pas largué – La statistique qui donne de l’espoir au LS Depuis la création de la Super League, le dernier au terme de la 21e ronde a souvent réussi à sauver sa peau. Début de révolte ce samedi soir à Bâle? André Boschetti

Alain Casanova admet ne jamais avoir vécu, depuis le début de sa carrière d’entraîneur, une situation aussi compliquée que celle qu’il rencontre actuellement au LS. keystone-sda.ch

Depuis samedi dernier et une mortifiante défaite (0-2) contre le Grasshopper de Giorgio Contini, le public vaudois imagine d’ores et déjà l’avenir du Lausanne-Sport en Challenge League. Une résignation que ne partagent heureusement pas Alain Casanova et ses joueurs.