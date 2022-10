Grand Conseil vaudois – La «stratégie vélo» électrise encore l’hémicycle Le projet a connu un deuxième tour très tendu au Grand Conseil. La droite a tenté de l’affaiblir, sans succès. Simone Honegger

Dans sa «stratégie vélo», le Canton prévoit 500 kilomètres de pistes cyclables le long des routes cantonales ces quinze prochaines années. CHRISTIAN BRUN

On ne l’avait pas vu venir. La voie semblait pourtant libre pour les adeptes de la petite reine mais ils ont bien failli encore déraper dans le talus. Alors que les députés avaient libéré plus de 40 millions de francs lors du premier débat, la droite a trouvé à redire en deuxième lecture. Pas question pour le PLR et l’UDC d’accorder le même blanc-seing pour la stratégie vélo du Conseil d’État. Rétropédalons.