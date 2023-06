Art et vin – La Subtile étiquette sort de sa réserve Au Château d’Aigle, une exposition dévoile les oeuvres d’artistes romands qui ornent des bouteilles qui ne se consomment qu’entre amis et ne peuvent pas être commercialisées. Florence Millioud

Les artistes (à g. Suzanne Auber, à dr, Jean Scheurer) sont toujours sollicités par un jury et depuis 2000, il leur est demandé une étiquette pour un vin blanc et une autre pour un vin rouge. La Subtile étiquette

C’est l’exposition d’une aventure qui n’est pas terminée! Et qui dure depuis un demi-siècle, forgée par des esprits vaudois animés d’un même attachement au vin, à l’art, à l’amitié et donc… à la convivialité. Une histoire qui colle au verre des bouteilles des vignerons-encaveurs de Ponnaz et fils à Grandvaux et, dans le même temps, collectionne plusieurs générations de grandes signatures de la scène artistique vaudoise, voire plus lointaine. Comme Albert Edgard Yersin, Francine Simonin, Claire Nicole, Pietro Sarto ou encore Balthus!