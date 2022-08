Politique communale à Yverdon – La «succession Carrard» attise bien des convoitises Solidarité & Écologie et les Vert’libéraux ont annoncé officiellement mardi les deux candidats qu’ils lançaient dans la course à la Municipalité. Frédéric Ravussin

La course à la Municipalité d’Yverdon compte déjà trois candidats pour une seule place. JEAN-PAUL GUINNARD

Ce n’était même plus un secret de Polichinelle: agendée au 25 septembre, l’élection complémentaire à la Municipalité d’Yverdon fera l’objet d’une réelle bataille politique. Mardi, deux candidats sont en effet sortis du bois pour rejoindre le PLR François Armada sur la liste des prétendants au siège laissé vacant par la démission de son colistier Jean-Daniel Carrard: Ella-Mona Chevalley (Solidarité & Écologie) et Laurent Thiémard (Vert’Libéraux). Dans le landerneau politique de la deuxième ville du canton, il se dit avec insistance que deux autres noms devraient bientôt compléter le choix qui sera laissé aux électeurs.

La chose est même certaine pour ce qui est de l’UDC, dont le poulain devrait être dévoilé ce mercredi. Socialistes et Verts ayant manifestement décidé de se contenter de leurs acquis (respectivement trois et deux sièges), reste l’inconnue du Centre.

De bons résultats récents

Quoi qu’il en soit, les deux partis qui se sont manifestés mardi se disent légitimés par les résultats obtenus aux dernières élections communales et cantonales et souhaitent offrir aux Yverdonnois un vrai débat politique. «À partir du moment où on ne s’acheminait plus vers une élection tacite pour le PLR, il était logique pour nous d’y aller», explique Mathias Ortega, membre de Solidarité & Écologie.

Le discours est à peu près le même chez les Vert’libéraux: «Maintenant, c’est à la population de dire quel est le meilleur Exécutif possible: à cinq élus de gauche et deux de droite ou à 6-1, mais ce qui est sûr, c’est que tout le monde doit tirer à la même corde», souligne le conseiller communal Pierre-Henri Meystre.

Couper avec le passé

«Avec la crise énergétique qui s’annonce pour l’hiver et l’urgence climatique, nous estimons que le moment est d’autant plus venu de faire entendre la voix d’une gauche qui sort des logiques politiciennes passées», affirme la candidate Ella-Mona Chevalley. Conseillère communale depuis une année, la future diplômée en politique environnementale de l’EPFZ de 24 ans est cheffe du groupe Verts et solidaires au sein de l’organe délibérant yverdonnois. Elle avait fait parler d’elle en étant reconnue coupable d’avoir tagué un clitoris et un message féministe sur un mur de la ville.

Solidarité & Écologie a déposé sa liste officielle mardi après-midi: celle d’Ella-Mona Chevalley, cheffe du groupe Verts et solidaires au Conseil communal d’Yverdon. JEAN-PAUL GUINNARD

S’affranchir de l’héritage du passé est aussi une volonté de Laurent Thiémard. Mais ce père de famille de 47 ans, titulaire d’un brevet fédéral de technicien-géomètre, l’envisage différemment. Chef de service à Grandson après être passé par l’administration communale d’Yverdon, il a sa petite idée pour dynamiser le centre-ville: «Il est figé dans les années 60, il faut le réaménager et le végétaliser par le biais d’interfaces multimodales où chacun aura sa place.» Mais aussi réaliser le parking de la place d’Armes et son aménagement surfacique qualitativement reconnu et attendu.

Les Vert’libéraux ont choisi Laurent Thiémard pour tenter de s’asseoir sur le siège laissé vacant par le PLR Jean-Daniel Carrard. JEAN-PAUL GUINNARD

