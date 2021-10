Direction du Musée cantonal des beaux-arts – La succession de Bernard Fibicher est lancée Les candidats ont jusqu’à la fin du mois d’octobre pour faire valoir une expérience de dix ans dans une institution similaire. Florence Millioud Henriques

Bernard Fibicher, en 2019, s’apprête à dévoiler sa première exposition dans le nouveau Musée cantonal des beaux-arts, «Atlas, cartographie du don». Odile Meylan

La publication de l’offre d’emploi de Plateforme10 recherchant une nouvelle directrice ou un nouveau directeur à 80 ou à 100% pour le MCBA (Musée cantonal des beaux-arts) n’est pas une surprise. L’échéance était attendue pour la fin de cette année telle qu’annoncée ce printemps par Patrick Gyger, directeur de la fondation, lors d’une interview dans ces colonnes.

En place depuis 2007, Bernard Fibicher, 64 ans cette année, savait qu’il ne ferait que lancer le nouveau MCBA dans son écrin de Plateforme10 avant de partir à la retraite. Et la semaine dernière, en aparté d’une visite de l’exposition des dernières acquisitions de la Collection de la Banque Cantonale Vaudoise, il confiait n’avoir aucune intention de jouer les prolongations.

Entrée en fonction en 2022

L’annonce pour sa succession parue ces jours, conforme à ce qui peut être attendu dans le milieu, demande une expérience «confirmée» d’au moins dix ans dans «la conduite d’une institution culturelle comparable» et fixe à l’élu ou à l’élue la tâche de «définir et de mettre en œuvre une stratégie de développement du Musée cantonal des beaux-arts en cohérence avec la politique de la Fondation Plateforme10».

Bernard Fibicher sur le chantier du MCBA en 2018 alors que le musée présentait ses espaces au public à l’occasion d’une exposition Balthus dans les sous-sols. Odile Meylan

Les candidats ont un délai assez court pour répondre, les dossiers étant attendus jusqu’à la fin de ce mois, pour une entrée en fonction le 1er juillet 2022. Et toujours comme l’annonçait Patrick Gyger, la Fondation Plateforme10 lancera «courant 2022» la course à la succession de Chantal Prod’Hom à la direction du Mudac, institution dont le public pourra découvrir les 6 et 7 novembre l’enveloppe architecturale, en même temps que celle du Musée de l’Élysée. Deux institutions qui ouvriront le 18 juin 2022.

