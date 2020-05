La Côte – La succession de Ravenel est relancée à Trélex Plusieurs communes compléteront leur municipalité le 25 juin. Les candidats sont connus à Trélex, Signy-Avenex, Vich et Éclépens. Raphaël Ebinger

Plusieurs communes sont appelées aux urnes le 25 juin. Image d’illustration/Francesca Palazzi

Quatre élections complémentaires seront organisées à la fin du mois dans les districts de Morges et de Nyon. Elles avaient été annulées les 5 avril (Éclépens et Trélex) et 17 mai (Vich et Signy-Avenex) à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19. Dans les deux premières communes, les candidats avaient déjà déposé des listes. Près de trois mois plus tard, ils n’ont pas changé d’avis et briguent toujours les places à repourvoir.