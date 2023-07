Profanation du Coran – La Suède rapatrie son ambassade d’Irak à Stockholm Les autorités suédoises ont décidé de mettre leurs diplomates en sécurité à la suite des tensions que suscite à Bagdad l’autodafé du livre sacré des musulmans.

Un manifestant contre l’autodafé du Coran tient un drapeau devant l’ambassade de Suède en Irak. Cette dernière a été incendiée. AFP/Oscar Olsson

L’ambassade de Suède en Irak a été temporairement rapatriée à Stockholm pour des raisons de sécurité, a annoncé vendredi le ministère suédois des Affaires étrangères, au lendemain de l’incendie de celle-ci par des manifestants à Bagdad.

«La sécurité est une priorité. Le personnel déployé est arrivé en Suède par vol régulier», a écrit une porte-parole du ministère dans un courriel à l’AFP.

Pendant ce temps, la colère monte à Bagdad. Protégés du soleil écrasant par une mer de parapluies, les fidèles, rassemblés sur une vaste avenue du quartier pauvre de Madinet Sadr ont scandé «Oui, oui à l’islam», «Oui, oui au Coran» eu encore «Oui, oui à l’Irak», brandissant des exemplaires du Coran, des portraits de Moqtada Sadr et des drapeaux irakiens, a constaté un correspondant de l’AFP.

«Deux poids deux mesures»

Les manifestants ont incendié des drapeaux arc-en-ciel, Moqtada Sadr y voyant une manière d’irriter les Occidentaux et de dénoncer «le deux poids deux mesures» qui consiste selon lui à défendre les minorités LGBT+ mais à autoriser la profanation du Coran.

«À travers cette manifestation, nous voulons faire parvenir notre voix à l’ONU, pour obtenir la pénalisation de toute profanation des livres saints, ceux de l’islam, du christianisme, du judaïsme: ce sont tous des livres saints», martèle Amer Shemal un responsable à la municipalité de Madinet Sadr.

Stockholm a été le théâtre de deux profanations du Coran, fin juin puis le 20 juillet, organisées par un réfugié irakien. Jeudi, il a piétiné à plusieurs reprises et mis en pièces un exemplaire du livre, sans y mettre le feu comme il l’avait annoncé.

«On veut plus»

La police suédoise avait autorisé le rassemblement au nom de la liberté de réunion, tout en soulignant que cela n’équivalait pas à approuver ce qui s’y produirait.

Ces initiatives ont provoqué une grave crise diplomatique entre la Suède et l’Irak, qui a expulsé l’ambassadrice et rappelé son chargé d’Affaires. À deux reprises également des partisans de Moqtada Sadr ont envahi l’ambassade de Suède à Bagdad, qui a été incendiée peu avant l’aube le 20 juillet.

«L’expulsion de l’ambassadrice c’est peu, on veut plus», martèle vendredi à Madinet Sadr Sabbah al-Taï, 45 ans, qui dit avoir participé au dernier assaut contre l’ambassade de Suède. «On est entré dans l’ambassade et on a expulsé l’ambassadrice, mais il peut y avoir plus», a-t-il averti.

ATS

