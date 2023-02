Accueil des réfugiés en 2022 – La Suisse a enregistré près de 25'000 demandes d’asile Des chiffres publiés par le Secrétariat d'Etat aux migrations indiquent une hausse de 65% des demandes de protection l’année passée.

En 2022, la Suisse a octroyé l’asile à 4816 personnes sur un total de 17’599 demandes de première instance traitées, indique le SEM. KEYSTONE/Christian Beutler

L’an dernier, 24’511 demandes d’asile ont été déposées en Suisse. Soit 9583 de plus qu’en 2021, une hausse de 64%. Pour 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) table sur quelque 27'000 demandes.

L’Afghanistan a été le pays le plus représenté parmi les requérants d’asile, avec 7054 demandes, dont 6718 nouvelles demandes. Le reste des demandes concerne des regroupements familiaux, des naissances ou des demandes multiples, soit des demandes qualifiées de secondaires.

La Turquie arrive en deuxième position (3788 demandes primaires et 1003 demandes secondaires). Suivent l’Érythrée (426 demandes primaires et 1404 demandes secondaires), l’Algérie (1341 demandes primaires et 21 demandes secondaires) et la Syrie (725 demandes primaires et 527 demandes secondaires).

Le SEM explique cette forte hausse par plusieurs facteurs. D’une manière générale, il est redevenu plus facile de se déplacer grâce à la levée de la plupart des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 au printemps 2022, écrit-il dans son rapport publié lundi.

Rôle de la Turquie et de la Serbie

Les pays d’origine et de transit traditionnels des requérants d’asile ont été nombreux à voir leur économie s’affaiblir en raison de la pandémie. L’inflation provoquée par la guerre en Ukraine a encore aggravé la situation, augmentant la pression migratoire dans les pays concernés.

La Turquie de son côté a durci le ton l’an dernier pour inciter les 3,5 millions de Syriens et les 200’000 à 300'000 Afghans séjournant sur son territoire à quitter le pays. Enfin, les politiques libérales en matière de visas pratiquées par certains pays ont facilité les voyages vers l'Europe, rappelle le SEM, qui pointe du doigt le rôle joué par la Serbie.

30% de reconnaissance

En 2022, la Suisse a octroyé l’asile à 4816 personnes sur un total de 17’599 demandes de première instance traitées, poursuit le SEM. Soit un taux de reconnaissance de 30,6% (2021: 37%). Le taux de protection (octroi de l’asile ou admission provisoire après une décision d’asile de première instance) a lui atteint 59% (contre 60,7% en 2021). Le nombre de cas en suspens en première instance s’élève à 12'239, soit 7801 de plus que l'année précédente.

En 2022, 8333 personnes ont quitté le territoire suisse de manière autonome (2021: 973). 1820 personnes ont été renvoyées dans leur État d’origine ou dans un État tiers (2021: 1655), et 1314 dans un État Dublin (2021: 1127). Au total, le nombre de départs a crû de 205,4% par rapport à 2021.

Selon le scénario le plus probable, le SEM table sur 27’000 demandes d’asile en 2023. Le nombre des demandes d’asile primaires déposées en Suisse dépendra en particulier de l’évolution des flux migratoires de la Turquie vers la Grèce et la Bulgarie, de la migration secondaire depuis la Grèce et la Bulgarie ainsi que de la migration de la Turquie vers l'Italie.

ATS

