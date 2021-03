Ski alpin – La Suisse éliminée d’entrée L’épreuve par équipe des finales de Lenzerheide n’a pas souri à la formation helvétique, qui a été battue par la Suède en quart de finale. Victoire de la Norvège. Ugo Curty , Sylvain Bolt Lenzerheide

Homme fort de l’équipe suisse, Semyel Bissig a violemment chuté. AFP

L’intérêt suscité par l’épreuve par équipe était déjà limité, aux finales de Lenzerheide. Dans les Grisons, la Suisse a pris la porte dès le premier tour face à la Suède. Les deux victoires des Valaisans Camille Rast et Justin Murisier n’ont pas suffi. L’élimination de Semyel Bissig dans le quatrième et dernier duel a permis aux Scandinaves de se qualifier au temps (2-2).

«Je n’ai pas réussi une superbe manche et mon temps moyen n’a pas permis de nous sauver, a regretté Justin Murisier. Mais c’est une performance d’équipe au final.» Le skieur de Bruson n’avait pas l’air très inspiré par cette compétition dans l’aire d’arrivée. «On est surtout là pour Swiss-Ski que pour notre personne aujourd’hui, a expliqué le Valaisan. On prend quand même beaucoup de risques. Mon objectif est clairement le géant de samedi.»

Un programme qui dérange

Après les annulations des descentes (mercredi) et des super-G (jeudi), cette épreuve par équipe a suscité de nombreuses critiques. Un point de règlement empêchait la FIS de la «sacrifier» au profit d’une course de vitesse. «Une telle compétition fait plus sens aux Mondiaux qu’aux finales, a reconnu Camille Rast. Pour le grand globe, cela aurait été intéressant que tous les athlètes puissent continuer la bataille jusqu’au bout, en sauvant au moins sauver un super-G sur une journée aussi ensoleillée.»

Tombeurs des Suisses, les Suédois (4e) ont échoué face à l’Autriche en petite finale. La victoire finale est revenue à la Norvège, déjà championne du monde en février à Cortina d’Ampezzo. Sebastian Foss-Solevaag et ses trois coéquipiers ont battu l’Allemagne au temps (2-2).