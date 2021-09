Toujours plus de Gruyère – La Suisse a exporté plus de fromage durant le premier semestre L’Allemagne représente de loin le marché le plus grand, avec 15’475 tonnes de fromage suisse vendues.

Le fromage suisse le plus exporté est sans conteste le Gruyère AOP: durant le premier semestre 2021, ses exportations ont augmenté de 8,1%, soit 478,4 tonnes, pour atteindre un total de 6377,6 tonnes. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La Suisse a exporté 37'408 de fromage au cours du premier semestre 2021. Cela représente une hausse de 2816 tonnes (+8,1%) par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette augmentation est observée dans toutes les catégories de produits, à l’exception du fromage fondu, a indiqué vendredi le service d’informations agricoles alémanique (LID). En pourcentage, les fromages à pâte molle ont connu la plus forte augmentation, avec 29% (+59,6 tonnes).

En termes de volume, ce sont les fromages à pâte mi-dure qui ont vu la hausse la plus importante (+1316 tonnes). Pour les fromages à pâte dure – la catégorie la plus exportée -, les exportations sont restées plus ou moins au même niveau de l’année précédente (+1,2%).

Gruyère, grand vainqueur

Le fromage suisse le plus exporté est sans conteste le Gruyère AOP: durant le premier semestre 2021, ses exportations ont augmenté de 8,1%, soit 478,4 tonnes, pour atteindre un total de 6377,6 tonnes. Cette progression s’inscrit dans la continuité de 2020, qui a été une année record, avec 13’258 tonnes.

Selon le LID, l’Allemagne représente de loin le marché le plus grand, avec 15’475 tonnes de fromage vendues. Suit l’Italie, avec 5839 tonnes. Avec 31’162 tonnes, 83% du fromage exporté est destiné à l’Europe. Outre-Atlantique, le marché le plus important est celui des États-Unis, avec 1978 tonnes.

ATS

