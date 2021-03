Football – La Suisse a fini par s’en sortir petitement L’équipe de Suisse a arraché la victoire contre la Finlande (3-2), en match amical à Saint-Gall. Certains remplaçants habituels n’ont pas marqué de points. Robin Carrel Saint-Gall

Il y a toujours des enseignements à tirer de matches amicaux, aussi mal placés qu’ils soient. Mercredi, à Saint-Gall, Vladimir Petkovic a reçu la confirmation qu’il n’avait pas un groupe extensible et que, dès qu’il se passe de la majorité de ses titulaires, il devient bien compliqué pour la Suisse de régater à l’international. Alors qu’en face la Finlande, une nation mineure du football qui disputera le premier Euro de son histoire cet été, avait elle aussi aligné un XI de «coiffeurs», les Helvètes ont dû compter sur l’entrée des cadres pour passer l’épaule.

Le début de partie avait déjà laissé craindre le pire, pour les courageux supporters de leur équipe nationale scotchés à leur écran de TV. Car les Suisses ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux et leurs adversaires étaient bien trop faibles pour les mettre en danger. Comme souvent, la solution est venue d’une inspiration de Xherdan Shaqiri.

Encore décisif

Le Liverpuldien, aidé par les errements de la défense finlandaise, a débordé et servi Djibril Sow, qui en a fait de même avec Mario Gavranovic. En bon buteur, le Tessinois n’a pas manqué l’occasion (21e). Le joueur du Dinamo Zagreb avait été le seul dangereux auparavant (12e) et trouvera ensuite le poteau juste après le 1-1.

Il fallait remonter à novembre 2018 pour trouver la trace de trois titularisations d’affilée du «Shaq» sous le maillot national. En Premier League, le Bâlois de 29 ans avait enquillé cinq XI de base en décembre de la même année. Ensuite, entre choix de l’entraîneur et blessures, il avait un peu traîné son spleen.

Relâchement coupable

Aujourd’hui, la star de la Nati a retrouvé sourire et efficacité, portant même pour la première fois le brassard de capitaine de son pays ce mercredi, avant de sortir à la pause. Il est tout simplement irremplaçable, comme l’ont prouvé également ses deux passes décisives en Bulgarie (1-3) et son but si important contre la Lituanie (1-0).

Les Suisses ont tout de même réussi l’exploit de se relâcher à la suite de l’ouverture du score et de concéder une égalisation horrible. Sur un corner venu de la gauche, Joel Pohjanpalo était bien seul pour placer une tête pas vraiment dangereuse (30e). Sauf qu’un de ses coéquipiers était aussi esseulé devant Jonas Omlin, qui n’est pas intervenu.

Les «remplaçants» sauvent les meubles

L’attaquant de l’Union Berlin en a même enfilé un deuxième dix minutes plus tard, sur penalty, pour ce qui sera finalement le second et dernier tir cadré des siens de la partie. Djibril Sow avait alors perdu le cuir de manière évitable, avant de pousser légèrement Onni Valakari dans la surface de réparation. Le joueur de l’Eintracht Francfort, très discret face à des seconds couteaux, n’a pas fait grand-chose pour faire douter de la hiérarchie des milieux de terrain de la Nati, et c’est un euphémisme.

Ruben Vargas, lui, a sans doute composté son ticket pour l’Euro cette semaine. L’ailier d’Augsbourg a été un des seuls de sa formation à défier les Lituaniens balle au pied dimanche. Cette fois, entré en seconde période, il a marqué en force son deuxième but international (57e).

Auparavant, Steven Zuber (49e), Xhaka (52e) et Zakaria (54e) auraient dû marquer. C’est finalement Haris Seferovic qui a pu sauver les apparences, de la tête, à la 86e. Les deux matches amicaux pré-Euro 2020 ne seront pas de trop…

Suisse - Finlande 3-2 (1-2) Afficher plus Saint-Gall, Kybunpark, 0 spectateur (huis clos). Arbitres: Schüttengruber, Brandner/Steinacher (Aut). Buts: 21e Gavranovic 1-0. 30e Pohjanpalo 1-1. 40e Pohjanpalo 1-2. 57e Vargas 2-2. 86e Seferovic 3-2. Suisse: Omlin; Cömert, Elvedi (46e Akanji), Benito; Mbabu (46e Xhaka), Sow (76e Widmer), Zakaria (55e Vargas), Zuber; Shaqiri (46e Fassnacht), Fernandes; Gavranovic (67e Seferovic). Finlande: Joronen (46e Mäenpää); Ivanov, Ojala, O’Shaughnessy; Soiri (77e Alo), Valakari (77e Schüller), Lam (65e Kamara), Taylor, Pirinen; Pohjanpalo (77e Pukki), Forss (65e Lod). Notes: la Suisse sans Steffen, Mehmedi ni Schär (blessés). Avertissements: 44e Valakari. 68e Xhaka. 31e, tir de Gavranovic sur le poteau.

