Bande dessinée – «La Suisse a joué un rôle particulier dans l’œuvre d’Hergé» Le père de Tintin est décédé il y a exactement quarante ans. Le Rotary Club de Lausanne a invité le spécialiste Laurent Missbauer pour évoquer sa mémoire. Frédéric Ravussin

Une partie de «L’affaire Tournesol» se déroule dans cette villa nyonnaise, sise au numéro 113 de la route de Saint-Cergue. KEYSTONE

Mille milliards de mille sabords de tonnerre de Brest, voilà quarante ans qu’Hergé a cassé sa pipe. Le 3 mars 1983. Pile quatre décennies plus tard, le Rotary Club de Lausanne et son président tintinophile, Vincent Grandjean, ont invité Laurent Missbauer, un spécialiste de l’œuvre du génial dessinateur belge, pour une conférence. «Son intervention se justifie d’autant plus que des liens bien particuliers unissaient notre pays, respectivement le canton de Vaud, et le père de Tintin», souligne Vincent Grandjean.