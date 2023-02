Courchevel/Méribel 2023 – La Suisse à la conquête d’une ruée vers l’or La Suisse est la nation la plus attendue des Mondiaux qui débutent lundi. Gros plan sur les espoirs, les rivaux et les perspectives d’avenir du ski helvétique. Rebecca Garcia - Méribel Sylvain Bolt - Méribel

À l’instar de Marco Odermatt, les Suisses s’en vont en France avec de grosses ambitions. KEYSTONE/Alessandro Trovati

Tous les fantasmes semblent permis. Car la Suisse a d’abord retrouvé son statut de numéro un mondial en 2020, après trente et un ans d’attente, et elle domine depuis la Coupe du monde de ski alpin. Emmenée par le phénoménal Marco Odermatt, meilleur skieur de la planète, elle a conquis 17 succès et 43 podiums cet hiver. Alors, forcément, les Championnats du monde de Courchevel/Méribel qui débutent lundi font naître de grandes ambitions. Voire ressurgir les souvenirs glorieux de 1987.