Disons-le d’emblée, le sujet de ma chronique n’a rien de bling bling, ni d’un hochet médiatique avec des éléments de langage viril: pic, record, performance, exploit, conquête, profit. Non, je propose un voyage au Vieillistan, cette région étendue pleine d’enclaves, de plus en plus peuplée et précaire. Pas touristique pour un sou, tant cette destination a disparu de l’imaginaire collectif. Tant la culture de ses indigènes, pourtant fondatrice de notre société actuelle, est méprisée.

La vieillesse, ça te rentre dans la peau. Comme un fardeau insidieux. Parfois précocement, vers 50 ans, au boulot, quand on te jette dehors, toi et ton expérience, ce déchet archéologique. Parfois brutalement, devant le paternalisme expéditif du médecin: «A votre âge, les douleurs, c’est normal ma p’tite dame!» Le plus souvent progressivement. Quand des parties insoupçonnées de ton anatomie sortent du silence et t’envahissent de sensations inconnues. Quand ta vie avec ses souvenirs obsolètes, sa lenteur contemplative, ses angoisses, emmerde tout le monde. Quand tu comprends que plus personne n’a besoin de toi. Plus de gosses à faire ou à baby-sitter. Plus de rentrée à préparer. Juste ta sortie qu’on te presse d’anticiper dans les moindres détails.

«Faudra te méfier de ceux qui sont déjà bien habitués à s’ennuyer. Une vie intérieure, ça ne s’invente pas avec l’âge.»

Puis un jour, tu regardes ton nouveau logement «protégé», au nord de nulle part, tu te dis qu’on aurait voulu construire un ghetto qu’on aurait difficilement fait mieux. Tout semble prévu pour ne pas s’attarder. Des bâtiments sans fioriture. Une allée nue de goudron, flanquée de quelques bancs, égayée H/24 par les cinquante nuances des moteurs pressés des véhicules des livreurs, des aides-soignantes… dont les prestations sont minutées et le salaire misérable. Ils cherchent leur talent ailleurs.

Faudra te familiariser avec cette collection de résidents. Réapprendre à chérir ton infantilisation. Apprivoiser ta douleur de voir X devenir une ombre, Y et Z devenir poussière. Faudra te méfier de ceux qui sont déjà bien habitués à s’ennuyer. Une vie intérieure, ça ne s’invente pas avec l’âge.

Les pires sont ceux qui se prenaient pour quelqu’un d’important dans leur vie d’avant. Ceux-là subliment leur hargne derrière leur store en espionnant, intriguant et dénonçant. Il y a ceux que tu ne verras jamais, car ils passent leurs heures verticales à l’horizontale. Il y a ceux qui s’agrippent à leur gueule de bois, comme à une bouée percée. Il y a celle qui vient s’allonger sur l’allée en espérant que quelqu’un viendra enfin s’occuper d’elle ou lui rouler dessus.

Mutualiser la vitalité

Tenir bon devient ta came. Alors, tu te tournes vers celles et ceux qui ont encore de la poésie à l’intérieur pour musiquer leur vie. Vous mutualisez votre vitalité, pour vous réconforter, vous distraire et conjurer cette terreur animale de finir dans un EMS, ces boîtes où l’hiver n’en finit pas de périr.

Et quand viennent les vagues de chaleur, qui transforment ton appartement en toasteur, et t’assignent à un ixième confinement, tu pries pour ne pas suffoquer. Parfois tu pries pour que l’aube n’arrive plus. Si tu en as la force, tu prends le bus et tu vas vagabonder à la Migros pour trouver un peu de fraîcheur et de verdure au rayon Garden…

Pourquoi ne pas réhabiliter le Vieillistan comme une destination d’avenir, cool et délicieusement vintage, où désormais les habitats, la vie sociale, le soin cessent d’être un champ d’épandage destiné à la récupération libérale low cost?

Virginie Oberholzer

