La Suisse a résisté à tout, sauf à Cristiano Ronaldo

Les rives du Douro avaient un joli accent suisse mercredi après-midi. De Genève à Penthalaz en passant par Verbier et Delémont, les supporters suisses étaient venus en nombre, étant un tout petit peu plus de 3500 à avoir fait le déplacement à Porto en ce milieu de semaine. Du soleil, beaucoup de bière et des «bifanas», ces impeccables sandwiches typiques du Portugal, il y avait tout pour bien faire, pour peu évidemment que l’on supporte la compagnie des milliers de supporters anglais, de plus en plus affectueux à mesure que le soleil tapait sur leurs visages et que leurs chopes se vidaient. Bref, tout se passait bien pour le peuple suisse, jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo se charge de rappeler à tout le monde, et en particulier à la défense suisse, qu’il était un joueur d’exception. Ce n’était pas comme si quelqu’un en doutait, d’ailleurs, mais «CR7» est orgueilleux et, pour son premier match en Ligue des nations (il avait été ménagé lors de la phase de groupes), il s’est offert un hat trick de haut niveau, avec la complicité de Yann Sommer, quand même.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score grâce à un coup franc plongeant à la 25e, sur lequel le gardien suisse est resté sur ses appuis de manière assez étonnante. Le 2-1 peut également être imputé à Yann Sommer, son manque de réactivité à l’heure de se projeter sur sa gauche coûtant très cher à l’équipe de Suisse à deux minutes de la fin. Sur le 3-1, en revanche, cette merveille de frappe enroulée de Cristiano Ronaldo, difficile de reprocher quoi que ce soit au gardien du Borussia Mönchengladbach. L’affaire était pliée à ce moment-là, malgré une très belle prestation globale de l’équipe de Suisse, et le stade du Dragon pouvait s’offrir de magnifiques moments de communion avec «CR7», les arrêts de jeu ne servant aux 47 500 supporters portugais qu’à répéter en boucle, et très fort, des «Cristiano Ronaldo» qui sont sans doute allés droit au cœur du très patriotique attaquant.

Un épisode étonnant

La soirée a été marquée par la classe du meilleur joueur de l’histoire du football portugais, même si personne n’a oublié Eusebio, mais aussi par un épisode étonnant dû à la VAR. Steven Zuber s’est ainsi écroulé dans les seize mètres portugais à la 52e, sans que l’arbitre ne siffle penalty. L’action s’est poursuivie et Bernardo Silva a à son tour été accroché dans la surface, mais… de l’autre côté du terrain. Le docteur Félix Brych a ainsi sifflé penalty pour le Portugal, avant d’être avisé dans son oreillette qu’il ferait peut-être mieux d’aller consulter la VAR. L’Allemand s’est alors rendu vers l’écran vidéo au bord de la touche et a sifflé penalty pour… la Suisse! Le public et les joueurs portugais ont alors exprimé leur stupeur, passant en un clin d’œil d’un penalty pour eux à un penalty contre eux! Une situation exceptionnelle, mais tout à fait dans les règles. M. Brych n’a commis aucune erreur, mais sa décision aurait fait énormément parler d’elle dans les jours à venir si le Portugal s’était retrouvé éliminé. Ce ne sera pas le cas, grâce à Cristiano Ronaldo, l’homme qui rend l’exceptionnel tellement banal.

La Suisse affrontera dimanche les Pays-Bas ou l’Angleterre pour la troisième place. Avec une bonne nouvelle: «CR7» ne sera pas en face.

