Hockey sur glace – La Suisse a retouché son attaque pour défier la Tchéquie L’équipe de Suisse joue gros mardi contre les Tchèques en huitièmes de finale des Jeux olympiques de Pékin (9h40). Patrick Fischer a réajusté ses lignes offensives. Sorti de quarantaine, Dario Simion sera-t-il convoqué? Cyrill Pasche Pékin

La Suisse cherche à redynamiser son offensive en apportant quelques retouches aux lignes d’attaque. AFP

L’équipe de Suisse est sous pression: une défaite mardi contre les Tchèques (9h40) en huitièmes de finale mettrait fin à son parcours olympique au même stade qu’il y a quatre ans en Corée du Sud (face à l’Allemagne).

Déjà battue trois fois en phase de groupe (par les Russes 1-0, les Tchèques 1-2 après les tirs au but ainsi que le Danemark 5-3), un revers de plus aurait le poids d’une humiliation pour une sélection helvétique dont l’objectif est d’atteindre le dernier carré et de se mêler à la lutte pour une médaille.

Le sélectionneur Patrick Fischer convoquera huit défenseurs et douze attaquants pour ce match couperet, a-t-il annoncé lundi matin. Mais la sortie de quarantaine de Dario Simion lundi après-midi pourrait-il lui faire changer d’avis et convoquer un attaquant de plus (lire ci-dessous)?

Le Zougois a aussi apporté quelques retouches à deux de ses quatre triplettes d’attaque. La ligne de Gaëtan Haas (avec Simon Moser et Grégory Hofmann) ainsi que celle d’Enzo Corvi (avec Andres Ambühl et Calvin Thürkauf) restent inchangées par rapport au dernier match, samedi contre le Danemark.

Une attaque retouchée Afficher plus 1er bloc: Herzog, Malgin, Andrighetto. 2e bloc: Moser, Haas, Hofmann. 3e bloc: Ambühl, Corvi, Thürkauf. 4e bloc: Vermin, Bertschy, Mottet. Power-play 1: Hofmann, Alatalo; Andrighetto, Herzog, Malgin. Power-play 2: Haas, Loeffel; Ambühl, Thürkauf, Corvi.

Mottet et Herzog promus

Fabrice Herzog patinera aux côtés de Denis Malgin et Sven Andrighetto face aux Tchèques. AFP

Le principal bénéficiaire de ces changements est Killian Mottet: peu utilisé jusqu’ici, l’attaquant de Fribourg-Gottéron remonte dans la hiérarchie et aura certainement davantage de temps de jeu. Surtout, il évoluera désormais aux côtés d’un centre créatif, Christoph Bertschy, et de Joël Vermin.

Fabrice Herzog, qui a patiné aux côtés des deux Lémaniques contre les Danois, prendra place aux côtés de Denis Malgin et Sven Andrighetto à la place de Denis Hollenstein. Ce qui signifie que ce dernier devrait être surnuméraire pour le match contre les Tchèques. La défense devrait par contre rester identique.

Genoni ou Berra?

Enfin, qui de Reto Berra (défaites contre les Russes et le Danemark) ou Leonardo Genoni (défaite après les tirs au but contre la Tchéquie) sera titularisé mardi contre les Tchèques?

Si Fischer ne dévoile jamais le nom du gardien partant à l’avance, Leonardo Genoni pourrait bien avoir une longueur d’avance. Lors de derniers Mondiaux en Lettonie, le gardien du EVZ était devant la cage de l’équipe de Suisse lorsque celle-ci avait battu les Tchèques 5-2 en phase de groupe.

C’est aussi lui qui, à Pékin, a tenu les Tchèques en échec dans le temps réglementaire (1-1) avant de concéder la défaite lors des tirs au but. Si la Suisse remporte son huitième de finale, elle affrontera la Finlande mercredi.

Fischer compte sur Simion Afficher plus Enfin sorti de quarantaine après… 11 jours, Dario Simion a enfin pu rejoindre ses coéquipiers de l’équipe de Suisse au village olympique. L’attaquant du EV Zoug a pu patiner dans la journée. «Ce sera sans doute trop court pour jouer mardi contre les Tchèques, même s’il a pu faire de l’exercice physique durant son isolement», a expliqué Patrick Fischer lundi, juste avant que Simion soit officiellement sorti de quarantaine. «Mais nous l’attendons en tout cas pour le match de mercredi contre la Finlande. Ce sera une motivation pour toute l’équipe.» Un match qui n’aura lieu que si la Suisse, bien évidemment, remporte son huitièmes de finale mardi contre la Tchéquie. Et si Fischer intégrait déjà Dario Simion à l’effectif pour le match de mardi dans un rôle de 13e attaquant?

Dimanche 13 février . Le Nidwaldien Marco Odermatt, un géantiste en or. AFP Dimanche 13 février . Le podium du géant avec (de gauche à droite) le Slovène Zan Kranjec (2e), le Nidwaldien Marco Odermatt (1er) et le Français Mathieu Faivre (3e). AFP 1 / 25

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.