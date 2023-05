Grandes manœuvres militaires en Suisse romande – «La Suisse a une armée de milice très professionnelle» L’attaché de défense de l’ambassade de France à Berne se félicite de la bonne coopération militaire franco-suisse et loue les qualités des forces helvétiques, alors que l’exercice LUX 23 s’est achevé ce mardi. Fabrice Breithaupt

Le colonel français Arnaud Brunetta, pilote de chasse, expert en défense aérienne et attaché de défense auprès de l’ambassade de France à Berne: «L’armée suisse a de vraies capacités opérationnelles.» RICHARD NICOLAS-NELSON/ARMÉE DE L’AIR FRANÇAISE

C’est l’une des plus importantes manœuvres de l’histoire récente de l’armée suisse qui s’est conclue mardi en Suisse romande. L’exercice militaire de grande ampleur LUX 23 a mobilisé, entre le 1er et le 9 mai, près de 4000 soldats de la division territoriale 1, déployés dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Berne.