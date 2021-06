Plus de 30 degrés – La Suisse a vécu sa journée la plus chaude de l’année De nombreuses villes ont vu la température dépasser les 30 degrés, faisant de ce mercredi le premier jour de chaleur officiel en 2021.

Un jour de chaleur officiel est un jour où le mercure dépasse les 30 degrés. KEYSTONE/Urs Flueeler

La Suisse a enregistré mercredi son premier jour de chaleur officiel de l’année dans plusieurs villes. À Genève, par exemple, le mercure a atteint 31,6 degrés.

À Viège (VS), Bâle et Granges (SO), les températures ont également dépassé les 30 degrés, à savoir 31,5 degrés à Viège, 31,1 degrés à Bâle et 30,2 degrés à Granges, selon SRF Meteo. Un jour de chaleur officiel est un jour où la température dépasse 30 degrés. Selon une carte du site internet de MétéoSuisse, Lucerne (30,3), Delémont (30,6) et Coire (30,2) ont également enregistré un tel jour.

Exploitation suspendue

À Zurich, la chaleur était si élevée (30,2 degrés) qu’elle a mis les bateaux de la Limmat à genoux: l’exploitation a donc été suspendue avec effet immédiat jusqu’à nouvel ordre, ont annoncé mercredi les CFF. La société Zürichsee Schiffahrtsgesellschaft suspend toujours l’exploitation de ces bateaux lorsqu’il fait très chaud pendant plus de deux jours consécutifs.

Le problème vient des toits en verre des navires «Felix», «Regula» et «Turicum», sous lesquels il peut faire jusqu’à 40 degrés. Les navires ne devraient connaître ces problèmes que cette année. À partir de 2023, de nouveaux bateaux climatisés toute l’année et dotés d’une propulsion électrique seront en service.

ATS

