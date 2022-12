Conférence de Paris sur l’Ukraine – La Suisse accorde 100 millions à Kiev pour passer l’hiver À Paris, Ignazio Cassis affirme l’engagement de la Suisse en faveur de l’Ukraine. Pas d’armes, mais de l’humanitaire. Alain Rebetez - Paris

Le président de la Confédération Ignazio Cassis à la conférence de Paris, «Solidaires du peuple ukrainien». KEYSTONE

«Depuis le début de l’invasion, c’est le mois le plus difficile.» Par ces quelques mots, le premier ministre ukrainien Denys Chmyhal donne tout son sens à la conférence internationale présidée mardi à Paris par Emmanuel Macron. Quarante-six pays et vingt-quatre organisations internationales sont présents pour organiser l’aide humanitaire immédiate et permettre au peuple ukrainien de tenir bon durant l’hiver. Par liaison vidéo, le président Volodymyr Zelensky résume l’enjeu d’une formule: «Les frappes russes essaient de créer un désastre humanitaire. […] Nous sommes réunis dans le but de vaincre la terreur énergétique.»