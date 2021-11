Contaminations en hausse – La Suisse affronte désormais sa 5e vague Covid Les hospitalisations repartent à la hausse. La campagne nationale de vaccination n’a pas d’objectif chiffré clair. Arthur Grosjean

Les autorités sanitaires veulent pousser la vaccination la semaine prochaine. Reste à savoir si on a atteint un seuil quasi indépassable. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Adieu la 4e vague Covid et bonjour la 5e! Depuis deux semaines, les chiffres des contaminations repartent clairement à la hausse. Mardi, on en comptait près de 2000 quotidiennes. Il ne s’agit pas d’une explosion exponentielle des cas mais d’une hausse soutenue et continue de 30 à 40% par semaine.

Ce rebond ne prend pas les autorités sanitaires par surprise. «On s’attendait à une hausse avec l’arrivée de la saison froide», déclare Virginie Masserey, responsable de la section Contrôle de l’infection à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En gros, il n’y a pas de quoi fouetter un chat tant que cela ne s’emballe pas.