C'est une rencontre serrée à laquelle on assiste. Le Danemark a mis en difficulté la Suisse et s'est montré bien supérieur à l'équipe d'Italie d'hier. La formation de Patrick Fischer, après 10 premières minutes très poussive, est néanmoins montée en puissance et, à sa première véritable occasion de but, a inscrit le 1-0. La rencontre s'est ensuite équilibrée et également tendue quelque peu avec des duels impressionnants en zone neutre. La Suisse doit faire attention car elle a offert trois powerplays au Danemark. Avertissements sans frais pour le moment mais les Scandinaves risquent bien de profiter une fois ou l'autre de cette supériorité numérique.