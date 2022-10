Forte pression migratoire – La Suisse aidera Chypre avec 10 millions de francs Le Confédération manifeste sa solidarité envers des pays de l’UE dont les structures de gestion de la migration sont fortement sollicitées.

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le ministre chypriote de l’intérieur Nicos Nouris lors de la signature de l’accord. KEYSTONE/Peter Schneider

La Suisse versera 10 millions de francs à Chypre pour une aide en matière de migration. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le ministre chypriote de l’intérieur Nicos Nouris ont signé lundi un accord en ce sens.

Cette coopération dans le domaine migratoire avait déjà été annoncée en septembre. Elle est rendue possible par le crédit-cadre migration, prévu dans la deuxième contribution de la Suisse à certains États de l’UE, que Berne a conclue en juin avec Bruxelles, à hauteur de 1,3 milliard de francs sur dix ans.

Ce crédit-cadre migration est destiné à soutenir de manière ciblée des pays exposés à une forte pression migratoire, précise un communiqué du Département fédéral de justice et police (DFJP). Chypre en bénéficiera entre 2023 et 2026.

Retour volontaire

Chypre est, avec la Grèce et l’Italie, un des trois pays retenus en 2019 par la Suisse pour une coopération au titre du crédit-cadre migration. L’accord avec la Grèce a été signé le 14 octobre 2022. Les discussions se poursuivent avec l’Italie.

Les autorités chypriotes et des organisations actives dans le domaine des migrations se chargeront de verser les fonds à des projets et des programmes dans deux champs thématiques du crédit-cadre: les infrastructures en matière d’asile ainsi que le retour volontaire et la réintégration.

«Engagement solidaire»

Par cette coopération, la Suisse «confirme son engagement solidaire envers des pays de l’UE dont les structures de gestion de la migration sont fortement sollicitées, comme Chypre et la Grèce. Ces pays assument des obligations importantes en matière d’enregistrement et d’hébergement de migrants. Le soutien de la Suisse bénéficie donc à tous les États européens», rappelle le DFJP.

La visite de travail du ministre chypriote de l’intérieur Nicos Nouris a aussi été l’occasion de discuter des défis auxquels doit actuellement faire face son pays en matière de migration, en particulier la pression migratoire accrue à partir de la Turquie et du Moyen-Orient. Des membres de la délégation chypriote ont pu rencontrer des spécialistes du Secrétariat d’État aux migrations et se renseigner sur le système suisse de l’asile et les activités dans le domaine des retours.

ATS

