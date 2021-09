5000 postes à repourvoir – La Suisse aussi engage ses camionneurs à l’Est Le métier de chauffeur ne suscite pas assez de vocations en Suisse. En cas de Swissxit, notre pays se retrouverait aussi démuni que les Anglais. Jocelyn Rochat

Un poids lourd sur l’autoroute A2, à Bissone, au Tessin. KEYSTONE

«On peut comparer l’Angleterre et la Suisse: nous aurions le même problème si nous fermions les frontières et que nous perdions les chauffeurs qui viennent des pays de l’Est en bénéficiant de la libre circulation», estime David Piras, secrétaire général des Routiers suisses.

Quelques chiffres suffisent à préciser sa pensée. «En Suisse, nous avons besoin de 5000 nouveaux chauffeurs chaque année, pour compenser les départs à la retraite et ceux qui quittent le métier. Nous en trouvons 3000 qui viennent des pays de l’Est, surtout de la Slovaquie et de Hongrie, et désormais d’Ukraine. Et nous avons 220 à 230 personnes qui finissent l’apprentissage en Suisse», poursuit le responsable syndical.