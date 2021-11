Classement mondial – La Suisse avant-dernière dans la lutte contre le tabagisme

La Suisse figure parmi les pays les plus accueillants pour l’industrie du tabac.

La Suisse décroche la peu glorieuse 79e place (sur 80) d’après le nouvel Indice de l’interférence de l’industrie du tabac 2021, devançant de justesse la République dominicaine. Il apparaît clairement que l’industrie du tabac s’immisce massivement dans la politique suisse afin de pouvoir commercialiser et vendre librement ses produits mortels et nocifs.

La Suisse est donc considérée comme particulièrement accueillante vis-à-vis de l’industrie du tabac. Parmi les 16 États européens participants, c’est elle qui affiche les plus mauvais résultats. Les trois premières places, soit les pays où l’influence de l’industrie du tabac est la plus faible, sont occupées par le Brunei Darussalam, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.