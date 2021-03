Alerte météo – La Suisse balayée par la dépression orageuse «Klaus» Des vents violents étaient attendus ce jeudi avant un net refroidissement des températures en soirée.

Un foehn à décoiffer devrait souffler sur la Suisse. KEYSTONE/EPA/Javier Etxezarreta 1 / 1

Une dépression orageuse baptisée «Klaus» a apporté ce jeudi de l’air chaud sur la Suisse avec des vents de sud-ouest de plus en plus violents. Un refroidissement marqué était ensuite prévu pour la soirée.

À 09h30, les vents atteignaient déjà des pointes de plus de 80 kilomètres/heure en plaine, a indiqué Meteonews, jusqu’à 85,7 km/h à Gösgen (SO). En montagne, selon SRF Meteo, 123 km/h ont été mesurés sur le Säntis, 105 sur le Moléson et 103 sur le Titlis.

Avec un foehn d’ouest, une température très douce de 16 à 18 degrés était prévue à Thoune ainsi que dans les régions de Lucerne et Sargans, a indiqué Meteocentrale. Il ne devrait plus faire aussi chaud jusqu’à fin mars.

Front froid en soirée

En soirée, un front froid devrait apporter une chute des températures et de fortes pluies généralisées, selon Meteonews. La neige est attendue de 600 à 800 mètres.

Avec le passage de «Klaus», la concentration en pollen des aulnes devrait en outre diminuer sensiblement jeudi après-midi.

ATS/Corentin Chauvel