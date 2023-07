Tennis – La Suisse bat la France et va en finale de la Hopman Cup Céline Naef et Leandro Riedi ont battu la France d’Alizé Cornet et de Richard Gasquet. Dimanche, ils joueront la finale à Nice. Contre l’Espagne de Carlos Alcaraz? Yves Desplands

Leandro Riedi a battu Richard Gasquet sur la terre battue niçoise. @hopmancup

La jeune équipe de Suisse a gagné contre une expérimentée équipe de France, vendredi à Nice, lors de son deuxième duel dans la Hopman Cup, une compétition mixte avec un simple dames, un simple messieurs et un double mixte.

Après leur victoire contre le Danemark (2-1), mercredi, et l’exploit de Leandro Riedi face à Holger Rune (ATP 6), les Helvètes ont dû batailler face aux Français qui, eux aussi, avaient battu le Danemark (2-1). Cette victoire acquise de haute lutte qualifie donc les Suisses pour la finale.

Céline Naef (WTA 157) a commencé les débats par une défaite frustrante, après un match de 2 heures et quart face à Alizé Cornet (WTA 68), 6-1 3-6 8-10. La Schwytzoise de 18 ans est passée tout près d’offrir un premier point à ses couleurs face à la joueuse de 33 ans, mais elle a dû attendre la rencontre entre Leandro Riedi (ATP 160) et Richard Gasquet pour voir ses vœux exaucés. Le Zurichois de 21 ans a en effet réalisé un nouvel exploit face au joueur de 37 ans, 49e mondial, en s’imposant 3-6 6-3 10-8 en 1 heure et 19 minutes.

C’est donc le double qui a été décisif sur la terre battue niçoise, comme contre le Danemark. Et là encore, Naef et Riedi ont su se montrer concentrés et réalistes pour finalement s’imposer 6-4 7-5 contre la paire Cornet - Gasquet.

Dans l’autre groupe, il faudra attendre la rencontre entre la Serbie et l’Espagne de Carlos Alcaraz, samedi, pour connaître l’autre finaliste. Une finale qui se jouera dimanche.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

