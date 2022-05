Hockey sur glace – La Suisse bat l’Italie sans forcer ni briller L’équipe de Suisse a logiquement battu l’Italie (5-2) en ouverture de son tournoi. La sélection de Patrick Fischer affronte le Danemark dimanche à 19 heures 20. Cyrill Pasche

La joie des Suisses après le 2-0 marqué par Thürkauf (à dr.). AFP

L’équipe de Suisse a logiquement battu la sélection italienne samedi après-midi à Helsinki (5-2). Seule ombre au tableau, les deux buts encaissés en troisième période (1-2) et une fin de rencontre mitigée. Reste que les joueurs de Patrick Fischer ont déjà fait la différence en marquant trois fois en première période. Le défenseur des New Jersey Devils, Jonas Siegenthaler (trois assists) et l’attaquant du HC Lugano, Calvin Thürkauf (deux buts), ont été les plus présents sur la fiche statistique. Place au Danemark, quart de finaliste des derniers Jeux olympiques, ce dimanche à 19h20.

Pas de blanchissage pour Berra

Titularisé devant la cage helvétique pour ce premier match du tournoi, le gardien de Fribourg-Gottéron a passé un après-midi tranquille face à l’équipe d’Italie même s’il n’a pas réussi à préserver un blanchissage qui lui semblait promis. Sauvé par son poteau sur un tir de Pietroniro en power-play (10e), Berra s’est laissé surprendre en troisième période sur une tentative de Daniel Glira (49e, 1-4) puis un essai d’Hannoun (59e).



Auparavant, l’équipe de Suisse s’était déjà mise à l’abri grâce à trois buts inscrits en première période. Denis Malgin, l’un des internationaux les plus en vue samedi, a ouvert la marque après seulement 49 secondes de jeu. Calvin Thürkauf (18e et 27e) et Andres Ambühl (20e) ont salé l’addition dans un match déséquilibré face à une modeste sélection transalpine.

Hischier et Meier en mode économique

Les deux renforts offensifs majeurs en provenance de NHL – Nico Hischier et Timo Meier – ont avant profité de cette première sortie pour prendre leurs marques. Les deux joueurs ont attendu la 59e minute avant de griffer à leur tour la fiche des compteurs. Le capitaine de l’équipe de Suisse, Nico Hischier, a inscrit le cinquième et dernier but helvétique sur un service de l’attaquant des San Jose Sharks.

Dimanche à 19h20, la sélection de Patrick Fischer retrouve le Danemark de Heinz Ehlers, contre laquelle elle avait sombré en février lors des Jeux olympiques (défaite 5-3). L’équipe nordique a fait forte impression samedi en surclassant le Kazakhstan sur le score de 9-1. Le gardien champion de Suisse avec Zoug, Leonardo Genoni, devrait probablement relayer Berra dans la cage suisse.

Suisse - Italie 5-2 (3-0 1-0 1-2) Afficher plus Ice Hall Helsinki. Arbitres: Hansen, Stano, Seewald et Spur. Buts: 1e (0’49’’) Malgin (Simion, Siegenthaler) 1-0, 18e Thürkauf (Corvi, Siegenthaler) 2-0, 20e Ambühl (Siegenthaler, Scherwey) 3-0, 27e Thürkauf (Kurashev, Scherwey) 4-0, 59e Hischier (Meier) 5-1, 59e Hannoun (S. Kostner, Petan/5 c 4) 5-2. Suisse: Berra; Kukan, Siegenthaler; Fora, Moser; Glauser, Geisser; Egli, Marti; Bertschy, Hischier, Meier; Simion, Malgin, Suter; Ambühl, Corvi, Herzog; Thürkauf, Kurashev, Scherwey. Entraîneur: Fischer. Italie: Bernard; Spornberger, Di Perna; Miglioranzi, Pietroniro; Gloria, Gios; Casetti; S. Kostner, Petan, Sanna; Frank, Mantenuto, Insam; McNally, Hannoun, Frigo; D. Kostner, Traversa, Deluca; Mantinger. Entraîneur: Ireland. Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse, 2 x 2’ contre l’Italie. Notes: La Suisse sans Genoni (surnuméraire), Riat ni Miranda (pas inscrits). Tir sur le poteau: Pietroniro (10e).

Le Danemark flambe, la Suède et la Tchéquie gagnent aussi Afficher plus Prochain adversaire de la Suisse (dimanche, 19h20), le Danemark a commencé son tournoi par un festival offensif face au Kazakhstan samedi (9-1). Les hommes de l’entraîneur Heinz Ehlers ont pris le large en deuxième période en marquant quatre fois alors qu’ils menaient déjà 3-0 depuis le premier tiers. Le fiston du coach, Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets), s’est illustré en délivrant trois passes décisives. L’attaquant des San Jose Barracuda (AHL) Joachim Blichfeld s’est quant à lui offert un triplé tandis que le défenseur Markus Lauridsen (Malmö/Suède) a été crédité de quatre passes décisives. A Tampere dans le Groupe B, la Tchéquie a mis du temps avant de passer l’obstacle contre la Grande-Bretagne. Les Britanniques - sans leur joueur vedette Liam Kirk, 7 buts lors du Mondial 2021 - ont tenu bon en première période (0-0). Roman Cervenka (Rapperswil) a délivré trois passes en or lors de la victoire finale 5-1 des Tchèques. La Suède - avec notamment Henrik Tömmernes (Genève-Servette) et Carl Klingberg (Zoug) - a battu l’Autriche sans briller sur le score de 3-1. L’ancien attaquant du HC Bienne, Peter Schneider, a marqué le but autrichien. Côté suédois, Klingberg a obtenu une passe décisive tandis que Tömmernes est resté éloigné de la fiche des compteurs.



