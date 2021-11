Hockey sur glace – La Suisse boucle la Deutschland Cup sur une note positive Menée 0-2, l’équipe nationale a finalement battu la Russie 3-2 grâce à un but d’Inti Pestoni à 110 secondes de la fin. Première titularisation du gardien fribourgeois des ZSC Lions, Ludovic Waeber. Cyrill Pasche

Andres Ambühl (au centre) a sonné la révolte suisse. Keystone

L’équipe de Suisse a finalement retrouvé le chemin des filets dimanche contre la Russie (3-2) et a remporté un match à la Deutschland Cup. Mais avant de marquer pour la première fois depuis le but d’Enzo Corvi au premier match du tournoi jeudi contre la Slovaquie (défaite 7-1), l’équipe de Patrick Fischer, blanchie par l’Allemagne samedi (3-0), a longtemps paru empruntée en phase offensive. Et comme lors des deux premiers matches du tournoi, elle a encaissé le premier but (20e, Pautov en powerplay) avant de devoir patiner pour recoller au score. Une deuxième réussite russe, signée Goncharuk à quatre contre quatre (30e) et contre le cours du jeu alors que la Suisse commençait enfin à monter dans les tours, a même laissé craindre le pire.

Devant les filets helvétiques, le gardien Ludovic Waeber fêtait sa première titularisation sous le maillot national. Le Fribourgeois des Zurich Lions a livré une prestation solide pour ses grands débuts avec la «Nati» malgré les deux buts encaissés.

Deux buts en 83 secondes

Mais une réussite du capitaine Andres Ambühl, parfaitement servi par Enzo Corvi, a servi de déclic (37e, 1-2). Quatre-vingt trois secondes après le but du Davosien, Sven Andrighetto, démarqué par Joël Vermin, parvenait à égaliser. Pour la première fois du tournoi, la sélection de Fischer affichait aussi un visage plus conforme à ses capacités et à son potentiel.

La récompense est finalement tombée sous la forme d’un but d’Inti Pestoni après une passe lumineuse de Santeri Alatalo (59e, 3-2). En toute fin de match, les Suisses ont été sauvés à la suite d’un tir sur la transversale de Sorkin à une dizaine de secondes du gong. Malgré cette victoire 3-2 et l’embellie aperçue contre les Russes, le bilan global helvétique à la Deutschland reste malgré tout mitigé.

Place au tournoi de Viège

Le prochain rendez-vous de l’équipe de Suisse a lieu les 16 et 17 décembre dans le cadre du tournoi de Viège. La deuxième volée de candidats aux JO aura l’occasion de se mettre en évidence tandis que les internationaux qui ont pris part à la Deutschland Cup ne seront cette fois-ci pas convoqués. La sélection finale pour les Jeux de Pékin sera annoncée le 18 janvier. La forme du moment jouera probablement un grand rôle au moment de nommer les joueurs qui s’envoleront pour la Chine en février.

Suisse - Russie 3-2 (0-1 2-1 1-0)

Yayla Arena, Krefeld.

Buts: 20e Pautov (Sorkin/ 5 c 4) 0-1, 30e Goncharuk (4 c 4) 0-2, 37e Ambühl (Corvi, Moser) 1-2, 39e Andrighetto (Vermin) 2-2, 59e Pestoni (Alatalo, Moser) 3-2.

Suisse: Waeber; Untersander, Alatalo; Schlumpf, Müller; Weber, Frick; Karrer, Riva; Ambühl, Corvi, Moser; Martschini, Vermin, Andrighetto; Fazzini, Thürkauf, Pestoni; Moy, Schmid, Eggenberger. Entraîneur: Fischer.

Russie: Kareyev; Pautov, Minulin; Bychkov, Sokolov; Morozov, Shchemerov; Sedov; Goncharuk, Garayev, Krutov; Dynyak, Bardakov, Tyanulin; Tsyplakov, Guskov, Sorkin; Ovchinnikov, Muranov, Bryzgalov. Entraîneur: Larionov.

Pénalités: 5 x 2’ contre la Suisse, 2 x 2’ contre la Russie.

Notes: La Suisse sans Bertaggia (blessé) ni van Pottelberghe (surnuméraire). Thürkauf sort sur blessure (43e). La Russie sans gardien de 59’00 à la fin du match.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

