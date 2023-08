Basketball – La Suisse boucle sa campagne européenne sans victoire Les matches se suivent et se ressemblent pour l’équipe nationale. Mercredi, elle s’est inclinée pour la 4e fois lors des pré-qualifications à l’Euro 2025. Le Danemark s’est imposé 94-81. Claude-Alain Zufferey

Le Danemark a été beaucoup trop fort pour la Suisse, sur leur double confrontation.

Ce Danemark - Suisse, disputé à Naestved, n’avait plus vraiment d’importance pour les hommes d’Ilias Papatheodorou. Ils savaient déjà depuis samedi dernier qu’ils étaient éliminés de la course à l’Euro 2025. Ils ont subi deux fois la loi du Kosovo et une fois celle des Danois en Suisse, dans un groupe où seul le premier pouvait se qualifier.

Cette 4e rencontre pour beurre, revêtait en revanche de l’importance pour le Danemark qui avait remporté ses deux premières parties. Ce succès 94-81 le place idéalement en tête de la poule H avec trois victoires et un déplacement à venir au Kosovo samedi prochain, en guise de finale.

Un début plutôt correct

La Suisse avait plutôt bien commencé sa rencontre en menant 18-25 après le premier quart. Mais son inconstance a une nouvelle fois plaidé en sa défaveur. À la pause, les Danois avaient déjà renversé les choses et menaient 44-34. Neuf petits points inscrits dans le 2e quart ont sonné le glas des ambitions suisses. Après la pause, à domicile, le Danemark a encore accentué sa pression pour faire passer le score à 88-65 à 4’19 du terme. Dès lors, tout était dit!



