Éditorial - La Suisse championne du monde?

Moquée trop longtemps parce qu’elle osait dire tout haut ses ambitions, voilà une équipe de Suisse qui ne souffre plus les railleries. Voilà une sélection qui peut se priver de sept des titulaires de l’exploit contre les champions du monde français à l’Euro, aligner des jeunes pour la première fois et se qualifier pour le Mondial 2022, au nez et à la barbe de l’Italie, championne d’Europe cet été.

À regarder froidement la chose, il y a là quelque chose qui existe, dans la durée, en dépit d’un changement de sélectionneur au beau milieu des qualifications. Il y a surtout une promesse et un message.

Abo Après la qualification au Mondial La Suisse de Murat Yakin bouscule la hiérarchie Aujourd’hui, il faut écouter le président de l’ASF, Dominique Blanc, se faire l’écho des joueurs: ils ont dans un coin de leur tête l’idée de devenir champions du monde au Qatar, en fin d’année prochaine. Il y a quelques mois seulement, cela aurait relevé du récit burlesque, façon Tartarin de Tarascon au pays du foot suisse. Mais qui rigole encore désormais? On peut bien sûr douter que cette équipe puisse un jour toucher son rêve des doigts, mais il n’y a plus rien de risible dans cet objectif. La Suisse joue désormais dans la cour des grands, elle va participer à son cinquième Mondial de suite, il n’y a là plus rien d’exceptionnel ou d’accidentel. Elle a le droit de rêver en grand. Elle mérite en tout cas mieux que les polémiques grotesques qui l’ont accompagnée au début de l’Euro, ou avant. Elle apporte, depuis longtemps et avec une régularité exemplaire, ses réponses sur le terrain. C’était le cas avec Vladimir Petkovic à la barre, cela continue avec Murat Yakin. Surtout: elle se dessine un avenir, avec un socle et une relève désormais. On ne sait évidemment pas de quoi elle sera capable au Qatar dans un an, mais on mesure une chose: la légitimité de ses ambitions, fussent-elles démesurées.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

