Curling – La Suisse commence bien son marathon L’équipe de Suisse jouera pour une médaille aux Mondiaux de Calgary. Elle a battu en quarts de finale les États-Unis (7-6) et va devoir enchaîner directement contre la Suède. Sport-Center

Le Genevois à la mène. DR

Et dire que les Américains ont failli ne pas pouvoir se présenter sur la glace… Un des joueurs du continent, le lead John Landsteiner, avait été testé positif au Covid-19 vendredi, puis négatif le lendemain. Or, ce joueur a finalement été autorisé à jouer, car d’ores et déjà vacciné! Les Helvètes étaient – on peut les comprendre – moyennement à l’aise de rencontrer l’équipe des États-Unis, et la fédération de curling a fini par demander aux deux formations de jouer masquées.

La partie a finalement pu débuter dans l’Alberta, donnant le coup d’envoi d’une journée marathon pour les curleurs, avec les quarts de finale en matinée, les demi-finales l’après-midi et la partie pour l’or en soirée. Le CC Genève l’a bien démarrée, en prenant sa revanche du round Robin, lorsque les USA s’étaient imposés 8-6.

Revanche

La Suisse a d’abord contraint les Américains à céder l’avantage de la dernière pierre et à ouvrir le score au 2e end. C’était très bien joué car, dans la foulée, les Helvètes ont réussi un splendide coup de trois, leur permettant de prendre leur envol au score dès la 3e manche, grâce à quelques coups magiques de Benoît Schwarz notamment.

Les États-Uniens, obligés de courir après le score, ont réussi à égaliser lors de la 5e levée, à la suite d’une pierre suisse qui a, semble-t-il, dévié à cause d’une imperfection de la surface gelée. De quoi redonner un coup de fouet à leurs adversaires, qui ont à leur tour marqué deux unités dans le même élan.

Triple take-out

La course-poursuite ne faisait que commencer, d’autant plus que le skip genevois ratait son premier coup au 7e end. Schwarz se reprenait heureusement dans la foulée et obligeait son adversaire à ne réussir qu’un point. 5-4 pour les Suisses et l’avantage de la dernière pierre lors du 8e end: l’affaire semblait bien emmanchée, sauf que les USA ont volé une pierre au meilleur des moments!

On est alors entré dans le money-time et Schwarz adore ça. Le Genevois a réussi un triple «take-out» au moment idéal, avant d’assurer deux points d’un «dolly» parfaitement maîtrisé. Dans la 10e et dernière manche, il a assuré le coup et obligé les Américains à ne marquer qu’une unité supplémentaire. Suffisant pour envoyer la Suisse défier la Suède en demi-finale, prévue à minuit en Suisse, simplement deux heures après la fin de ce quart.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.