Football – La Suisse commencera les éliminatoires en Bulgarie L’ASF a publié le calendrier de l’équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Sport-Center

Vladimir Petkovic et la Suisse savent où ils vont. Keystone

Au lendemain du tirage au sort des groupes pour les éliminatoires au Mondial 2022 au Qatar, l’ASF a publié le calendrier des matches au programme de la sélection de Vladimir Petkovic.

Si la Suisse espérait commencer sa campagne en Italie, les Transalpins n’ont visiblement pas accédé à cette demande puisque Xhaka et ses coéquipiers joueront leur première rencontre le 25 mars 2021 en Bulgarie (20 h 45). Trois jours plus tard (28 mars à 20 h 45), ils recevront la Lituanie.

En septembre, les joueurs de Petkovic accueilleront l’Italie le 5 (20 h 45) et le 8 se rendront en Irlande du Nord (20 h 45). Le 9 octobre, c’est l’Irlande du Nord qui viendra en Suisse et le 12 (20 h 45), la Nati ira en Lituanie (20 h 45). La campagne se terminera en novembre par une visite en Italie le 12 (20 h 45) et par la réception de la Bulgarie, le 15 (20 h 45).