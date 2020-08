Coronavirus – La Suisse compte 128 nouveaux cas de coronavirus Le nombre de nouveaux cas par jour repasse en dessous de 200 pour la première fois depuis le 12 août. Il n’y a pas de nouveau décès mais une nouvelle hospitalisation.

Aucun décès supplémentaire n’est à déplorer, mais une nouvelle hospitalisation est signalée (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

La Suisse compte 128 nouveaux cas de coronavirus lundi, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun décès supplémentaire n’est à déplorer, mais une nouvelle hospitalisation est signalée.

Le nombre de cas quotidiens n’est plus repassé sous la barre des 100 depuis le 3 août et n’était plus descendu en dessous de 200 depuis le 12 août. Samedi, 253 nouveaux cas ont été annoncés et 200 dimanche. Le nombre de décès se monte à 1716. 4434 personnes ont dû être hospitalisées depuis le début de la pandémie.

Au total, 38’252 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés sur 884’472 tests effectués, dont 2789 les dernières 24 heures.

La Suisse dénombre par ailleurs 1568 personnes en isolement et 4632 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 16’125 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Le bilan de la pandémie dans le monde à 13h00 Afficher plus La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 770’429 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 13h00. Plus de 21’719’870 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 13’399’500 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de dimanche, 4222 nouveaux décès et 225’457 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 941 nouveaux morts, le Brésil (620) et les États-Unis (596).

ATS/NXP