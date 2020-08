Le bilan à 13h dans le monde Afficher plus

La pandémie a fait au moins 847’071 morts dans le monde depuis son apparition fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP lundi à 13h. Plus de 25’273’510 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 16’355’100 sont considérés comme guéris.

Sur la journée de dimanche, 3698 nouveaux décès et 217’825 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde, le Brésil et le Mexique. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 183’068 décès. Suivent le Brésil avec 120’828 morts, l’Inde avec 64’469 morts, le Mexique avec 64’158 morts et le Royaume-Uni avec 41’499 morts.