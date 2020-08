Le bilan mondial à 13h Afficher plus

La pandémie a fait au moins 813’733 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP. Plus de 23’689’860 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués. Sur la journée de lundi, 4252 nouveaux décès et 222’172 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde, le Brésil et les États-Unis.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 177’284 décès. Suivent le Brésil avec 115’309 morts, le Mexique avec 60’800 morts, l’Inde avec 58’390 morts et le Royaume-Uni avec 41’433 morts.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 86 décès pour 100’000 habitants, suivi par le Pérou (84), l’Espagne (62), le Royaume-Uni (61), et l’Italie (59).