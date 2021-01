Pandémie – La Suisse compte 46 cas de coronavirus mutants Les cas des variantes en provenance du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud sont répartis dans dix cantons et au Liechtenstein, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la santé publique.

Vaud est le canton le plus touché par la nouvelle variante du coronavirus. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Plus de 40 cas de coronavirus mutants en provenance du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud ont été enregistrés en Suisse. Ils sont répartis dans dix cantons et au Liechtenstein.

Avec 12 cas, Vaud est le canton le plus touché, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la santé (OFSP) à Keystone-ATS. Il a d’ailleurs déjà réagi en intensifiant et élargissant les mesures de quarantaine. Dès ce jeudi, les contacts étroits des contacts de toutes les personnes testées positives seront également mis en quarantaine pour une durée 10 jours.

Genève (10 cas), Zurich (7), le Valais (6) et Berne (4) viennent ensuite, selon la même source. Le Tessin a rapporté deux infections. Les cantons de Bâle-Campagne, Saint-Gall, Schwytz, des Grisons et le Liechtenstein en ont quant à eux découvert un chacun.

Plus contagieuse

L’OFSP avait signalé 37 cas confirmés de coronavirus mutants mercredi et 28 mardi. La souche mutante sud-africaine a été décelée pour la première au Tessin le 1er janvier.

La mutation britannique serait largement plus contagieuse, selon des experts. Elle ne provoquerait toutefois pas d’infections plus graves. Pour suivre l’évolution de ces souches, 500 échantillons sont analysés chaque semaine.

