Près de 1,2 million de morts dans le monde Afficher plus

La pandémie a fait au moins 1'182'840 morts dans le monde et plus de 45 millions de cas ont été enregistrés depuis fin décembre, selon un bilan de l’AFP à 12h00. Plus de 45 millions cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 30,2 millions sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de jeudi, 7040 nouveaux décès et 547'647 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1021 nouveaux morts, l’Inde (563) et le Brésil (513).

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 228'675 décès. Suivent le Brésil avec 158'969 morts, l’Inde avec 121'090 morts, le Mexique avec 90'773 morts et le Royaume-Uni avec 45'955 morts.