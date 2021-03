Les grandes espèces prospèrent – La Suisse compte douze mammifères de plus La plus importante enquête réalisée sur la grande faune de ce pays depuis 1995 montre une progression de la biodiversité. Au total, ce sont 99 espèces sauvages qui vivent désormais en Suisse. Jocelyn Rochat DÉVELOPPEMENT SUIT

La musaraigne étrusque (Suncus etruscus) est le plus petit mammifère du monde. Elle vit à l’extrême Sud du Tessin et sa présence en Suisse n’a été confirmée qu’à la fin 2011. Jacques Gilliéron

«Les plus grandes espèces de mammifères ont largement retrouvé leur place, aujourd’hui en Suisse, parfois avec l’aide de l’homme. Une meilleure attention est cependant nécessaire pour les plus petites espèces, qui passent souvent inaperçues, et qui sont aussi menacées.» Au moment de présenter la nouvelle bible des mammifères de Suisse, une somme de 478 pages qui fait le point sur l’état de la grande faune indigène, Roland Graf avait de bonnes nouvelles à annoncer.

