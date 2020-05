Coronavirus – La Suisse compte onze nouveaux cas en 24 heures Le ralentissement des contaminations au Covid-19 se poursuit dans le pays, selon les derniers chiffres de l’OFSP. Aucun nouveau décès n’a été recensé depuis samedi.

La Suisse compte 30’736 cas confirmés de coronavirus à l’heure actuelle. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

La Suisse a enregistré 11 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, a annoncé dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Au total, le pays compte désormais 30’736 cas confirmés en laboratoire. Aucun nouveau décès n’a été recensé.

A l’heure actuelle, 1641 personnes sont décédées en lien avec un Covid-19 confirmé, soit le même chiffre que la veille, indique l’OFSP. Cela correspond à 19 décès par 100’000 habitants. Avant l’annonce de trois décès samedi, la Suisse n’avait plus enregistré de nouvelle victime liée au coronavirus depuis jeudi matin.

Plus de 370’464 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du Covid-19, dont 10% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle l’OFSP. L’incidence se monte à 358 cas pour 100’000 habitants. Le nombre de cas est soumis à des fluctuations hebdomadaires, avec des chiffres plus faibles le week-end.

Genève toujours le plus touché

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève (1044,1 cas pour 100’000 habitants), Tessin (926,9), Vaud (692,1), Bâle-Ville (580,7) et du Valais (550,4) restent les plus touchés.

A ce jour, 3926 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Sur les 3385 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 14% n’avaient aucune maladie préexistante et 86% en avaient au moins une.

Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l’hypertension (53%), les maladies cardiovasculaires (34%) et le diabète (23%). Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquents sont la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (41%). De plus, 46% avaient une pneumonie.

Âge médian de 72 ans

L’âge des patients hospitalisés va de 0 à 102 ans, avec un âge médian de 72 ans. 60% d’entre eux sont des hommes. Le nombre de personnes hospitalisées est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge.

Parmi les personnes décédées, 58% étaient des hommes. L’âge médian était de 84 ans. Sur les 1558 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d’au moins une maladie préexistante.

( ATS/NXP )