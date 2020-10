Suisse – La Suisse compte plus de 4000 nouveaux cas en 72 heures Selon l’OFSP, sept décès sont à déplorer ce week-end et 70 patients ont été admis à l’hôpital. Le taux de positivité s’élève à 11,44%.

La Suisse compte lundi 4068 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures. KEYSTONE/GAETAN BALLY

La Suisse compte lundi 4068 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Sept décès supplémentaires sont à déplorer et 70 malades ont été hospitalisés.

Depuis quelques semaines, les chiffres du samedi et du dimanche sont transmis le lundi par l’OFSP. Durant les dernières 72 heures, les résultats de 35’556 tests conventionnels ont été transmis, indique l’OFSP. Le taux de positivité s’élève à 11,44%. Sur les sept derniers jours, le nombre total d’infections est de 8246. Sur les deux dernières semaines, le pays compte 136,2 nouvelles infections pour 100’000 habitants.

Par rapport au week-end précédent, le nombre de cas a plus que doublé, passant de 1548 à 4068. Le taux de positivité a également presque doublé: il était de 6,01% contre 11,44% pour ces trois derniers jours.

Dans plusieurs cantons, les équipes de traçage se retrouvent sous pression. C’est le cas dans le canton de Berne, où 1500 personnes ont dû être mises en quarantaine ce week-end. Les chiffres sont passés d’une trentaine de cas il y a une semaine à 130 cas dimanche.

Appel à la protection civile

Sur les ondes de RTS La Première, le directeur de la santé du canton de Berne, Pierre-Alain Schnegg, a évoqué lundi la possibilité d’impliquer la protection civile, les civilistes voire l’armée pour renforcer les équipes de traçage. Dans le même temps, le canton de Schaffhouse a annoncé avoir fait appel à la protection civile pour les mêmes raisons, selon RTS La Première.

Alors que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés comme les commerces et les gares du canton de Berne depuis lundi, Pierre-Alain Schnegg a parlé de possibles mesures supplémentaires si la recrudescence des cas devait se poursuivre. Mais avant d’envisager la fermeture des bars ou des boîtes de nuit, le gouvernement bernois réduirait d’abord le nombre de personnes admises lors d’un événement, a-t-il précisé.

Invité par la Radio SRF lundi, l’épidémiologiste Marcel Tanner, membre de la task force fédérale, a lui estimé que des efforts encore plus importants sont nécessaires. Pour lui, l’augmentation des cas et des hospitalisations pourrait être imputée au fait que tout le monde, dans tous les domaines, au travail et dans les loisirs, s’est un peu relâché et respecte moins les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Plus de 1800 décès

Depuis le début de la pandémie, 64’436 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 1’506’450 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s’élève à 1801 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 5071.

Le pays dénombre par ailleurs 4083 personnes en isolement et 9973 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 14’793 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

