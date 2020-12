Coronavirus – La Suisse compte un peu moins de 5000 nouveaux cas en 24 heures Dans son bilan publié ce mercredi, l’OFSP indique que 4786 nouvelles personnes ont été testés positives. 113 décès supplémentaires et 230 hospitalisations de plus sont à déplorer.

Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 52'095 (photo prétexte). KEYSTONE

La Suisse compte mercredi 4786 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 115 décès supplémentaires sont à déplorer et 230 malades ont été hospitalisés.

Il y a une semaine, 4876 cas ont été signalés à l’OFSP, ce qui signifie que le nombre de cas signalés n’a diminué que d’un peu moins de 2 pour cent en une semaine. Le taux de positivité des tests PCR et antigéniques au cours des deux dernières semaines était de 18,78 pour cent.

Sur les deux dernières semaines, le pays compte ainsi 602,62 nouvelles infections pour 100'000 habitants. Cette incidence est maintenant la plus élevée dans le canton du Tessin avec 830 cas pour 100'000 habitants, suivi de Saint-Gall avec 774 cas, Schaffhouse avec 667 et Neuchâtel avec 666 cas.

Bâle-Ville (657), Vaud (655) et Genève (626) viennent juste derrière. Les cas les plus rares pour 100’000 habitants se trouvent actuellement à Nidwald (334), Appenzell Rhodes-Intérieures (378) et Glaris (379). À titre de comparaison: jusqu’à l’automne, les pays étaient considérés comme à risque s'ils avaient eu plus de 60 nouvelles infections pour 100'000 habitants au cours des 14 derniers jours.

Taux de positivité de 17,78%

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 26’914 tests ont été transmis, indique l’OFSP. Le taux de positivité s’élève à 17,78%. Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d'infections est de 52'095.

Depuis le début de la pandémie, 335’660 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 2'780'856 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 4667 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 13'648.

Le pays dénombre par ailleurs 28’356 personnes en isolement et 33’275 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 236 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Bilan mondial Afficher plus La pandémie a fait au moins 1'482'240 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 12h. Sur la journée de mardi, 13'186 nouveaux décès et 625'301 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 2.562 nouveaux morts, le Mexique (825) et l’Italie (785).

ats/nxp