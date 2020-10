Coronavirus – La Suisse conclut un accord avec AstraZeneca pour un vaccin Jusqu’à 5,3 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 du groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca seront livrées en Suisse si les essais en cours réussissent, a indiqué ce vendredi l’Office fédéral de la santé publique.

La Suisse a conclu un accord avec AstraZeneca pour jusqu’à 5,3 millions de doses de vaccin contre le coronavirus. (Photo d’illustration) KEYSTONE/DPA/FRISO GENTSCH

La Suisse a conclu un contrat avec l’entreprise AstraZeneca et le gouvernement suédois pour la livraison pouvant aller jusqu’à 5,3 millions de doses de vaccin contre le Covid-19. Le contrat s’inscrit dans un accord entre la Commission européenne et AstraZeneca.

L’accord entre la Commission européenne et AstraZeneca sur la livraison allant jusqu’à 400 millions de doses en Europe constitue la base du contrat, a indiqué l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vendredi dans un communiqué. La Suède commandera les doses pour les pays de l’EEE et de l’AELE qui ne sont pas membres de l’UE et les revendra aux États correspondants sans profit.

Livré directement en Suisse

Si les essais en cours réussissent et qu’il est approuvé, le vaccin d’AstraZeneca, l’AZD1222, sera livré directement en Suisse, a indiqué dans un communiqué la branche suisse de l’entreprise pharmaceutique britannique. Début octobre, AstraZeneca a déjà soumis une demande d’autorisation à Swissmedic.

L’OFSP indique que la Confédération mène une stratégie diversifiée, ne sachant pas quels vaccins s’imposeront. Elle négocie également avec d’autres fabricants pharmaceutiques, afin de pouvoir fournir rapidement un vaccin contre le nouveau coronavirus à la population suisse.

ATS/NXP