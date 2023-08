CYCLISME – La Suisse conserve son titre de championne du monde Le sextet helvétique a brillamment remporté le relais mixte, mardi aux Championnats du monde de Glasgow. Sport-Center

Stefan Küng emmène ses deux compatriotes devant l’Université de Glasgow. Les dames termineront le travail, la Suisse est championne du monde. AFP/Oli SCARFF

L’épreuve deviendra-t-elle une chasse gardée du cyclisme helvétique? L’avenir le dira. En attendant, la Suisse a brillamment conservé son titre de championne du monde dans l’exercice du relais mixte, mardi aux Mondiaux de cyclisme à Glasgow. Le sextet helvétique (trois dames et trois messieurs), sacré voici dix mois à Wollongong (Australie), a récidivé dans la même composition d’équipe: Marlen Reusser, Elise Chabbey, Nicole Koller, Stefan Küng, Stefan Bissegger et Mauro Schmid.

La sélection suisse a devancé au final la France (à 7 secondes) et l’Allemagne (à 51 secondes), qui complètent ainsi le podium.

Complicité

«Nous maîtrisions très bien ce tracé, pour l’avoir parcouru lors de la course en ligne et nous nous connaissons parfaitement entre nous, a savouré après la victoire le Thurgovien Stefan Küng à propos de sa complicité avec Stefan Bissegger et Mauro Schmid. Grâce à ça, nous avons pu atteindre notre objectif, qui consistait à mettre les filles dans les meilleures conditions possibles.»

Le trio masculin, qui s’est élancé en premier, a offert à ses consoeurs la possibilité de partir avec un petit matelas d’avance. Ce dernier a notamment permis à Marlen Reusser de tomber sans trop de conséquences dans les derniers kilomètres.

«Une très bonne équipe»

«J’ai voulu rendre la course plus intéressante pour les spectateurs, plaisantait ensuite la Bernoise de 31 ans. Gagner cette épreuve une fois, c’est une chose. Mais la remporter une deuxième fois de suite, cela montre que nous sommes vraiment une très bonne équipe. Je pense que nous pouvons être fiers de cette performance.

