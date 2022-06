À l’image de Breel Embolo, Noah Okafor, Fabian Schaer et Mario Gavranovic, la Suisse a le sourire avant d’affronter la Tchéquie. L’équipe s’est déplacée à Prague pratiquement au complet.

Le cœur en Bohême, Prague vit en douceur le non-événement. Il fut un temps, pas si éloigné, où tout le bon peuple de la capitale se serait massé pour voir les Nedved, Poborsky, Smicer, Cech et autres Baros ou Koller.

Mais les stars d’hier ne sont plus là et ce Tchéquie-Suisse qui ouvre la Ligue des nations peine à mobiliser les enthousiasmes. «Ce n’est pas comme avant», souffle un brin désabusé un officiel du stade en regardant négligemment la Suisse arriver sur le terrain pour son entraînement matinal.

Au stade Sinobo du Slavia Prague, Murat Yakin ne s’inquiète pas de cette ferveur perdue. Non, la République tchèque n’est plus celle d’avant. À tout considérer et puisque l’objectif de cette compétition est au minimum de se maintenir en ligue A, parmi les seize meilleures nations, il n’en demeure pas moins que ces Tchèques-là semblent moins redoutables que le Portugal ou l’Espagne, les deux autres adversaires au menu du groupe 2.