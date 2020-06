Coopération – La Suisse débloque deux millions de francs pour l'UNRWA La pandémie ayant affecté les plus vulnérables, la DDC a décidé de débloquer deux millions de francs additionnels en faveur de l’UNRWA pour les Palestiniens qui vivent en Syrie, au Liban, en Jordanie et dans le Territoire palestinien occupé. Marion Moussadek

La situation au Proche et Moyen-Orient se détériore en raison de la crise de la Covid-19. La Suisse débloque deux millions de francs en faveur de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

La Direction du développement et de la coopération (DDC) a décidé de débloquer deux millions de francs additionnels en faveur de l’UNRWA pour les Palestiniens qui vivent en Syrie, au Liban, en Jordanie et dans le Territoire palestinien occupé. Elle l’a fait savoir lors d’une conférence virtuelle qui s’est tenue lundi sous la coprésidence de la Jordanie et de la Suède, indique le Département des affaires étrangères dans un communiqué lundi.

Au Proche et Moyen-Orient, la crise de la Covid-19 a de graves répercussions sur les systèmes de santé et les économies des pays de la région. La pandémie complique encore plus le travail des organisations internationales engagées sur place.

L’UNRWA en fait partie. Il vient en aide à plus de cinq millions de Palestiniens répartis dans les pays de la région. Pour ces individus, la Covid-19 n’a fait qu’empirer une situation déjà difficile.

