Ski alpin – La Suisse débute les Mondiaux avec un doublé Lara Gut-Behrami a enfin décroché l’or. La Tessinoise a remporté le super-G des championnats du monde de Cortina d’Ampezzo, devant sa compatriote Corinne Suter, qui a confirmé ses deux médailles mondiales d’Are. Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

Lara Gut-Behrami devient la première suissesse à être sacrée championne du monde en vitesse depuis Maria Walliser en 1989. AFP

Lara Gut-Behrami a enfin décroché l’or. Favorite du super-G des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, la Tessinoise a parfaitement assumé son statut pour devenir championne du monde dans la discipline qu’elle a écrasé ces dernières semaines en Coupe du monde (quatre victoires consécutives). Sur une piste «Olympia Delle Tofane» sur laquelle elle a souvent été à l’aise (cinq podiums dont trois victoires), Lara Gut-Behrami n’a laissé aucune chance à sa compatriote Corinne Suter, deuxième à 34 centièmes, qui a décroché l’argent grâce à un bas de parcours très rapide. La Schwytzoise confirme ses deux médailles obtenues aux Mondiaux d’Are en 2019.

Le podium est complété par Mikaela Shiffrin. Pour sa première épreuve de vitesse de la saison, l’Américaine, championne du monde en titre dans la discipline, a annoncé qu’elle serait bel et bien au rendez-vous de ces Mondiaux (3e à 47 centièmes). Sans une grosse faute à la réception d’un saut, elle aurait probablement pu se mêler à la lutte pour l’or.

Une première depuis 1989

À 29 ans et après cinq médailles mondiales (trois en argent et deux en bronze) ainsi qu’une de bronze aux Jeux olympiques, Lara Gut-Behrami a décroché le plus beau métal pour ses septièmes championnats du monde. La skieuse de Comano a parfaitement lancé la quinzaine pour la Suisse. La Tessinoise est la première championne du monde helvétique dans une discipline de vitesse féminine depuis Maria Walliser en 1989. Il faut même remonter à 1987 et les Mondiaux de Crans-Montana pour retrouver une victoire suisse en super-G chez les dames (Walliser devant Figini).

Les autres Helvètes n’ont pas pu se mêler à la fête. Michelle Gisin, qui a commis une grosse faute à mi-parcours, a terminé huitième (+ 89 centièmes). Priska Nufer s’est elle classée 13e (+ 1’’30).

Sur le plan personnel, la Tessinoise aura encore d’autres occasions de briller à Cortina d’Ampezzo, dès samedi en descente, puis jeudi suivant en géant. Une autre chance de médaille pourrait lui être donnée lors de l’épreuve parallèle du mardi 16 février. Le super-G féminin, qui aurait dû avoir lieu mardi, avait été déplacé en raison d’un épais brouillard. Le départ du super-G masculin sera donné à 13h.

Développement suit.