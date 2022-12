Avant-match

Pour se qualifier, la Suisse ne devra absolument pas perdre ce soir. Voici les scénarios :

Elle gagne contre la Serbie. C’est bien sûr le scénario idéal, le seul aussi qui permet de ne pas trembler. En cas de large victoire helvétique associée à un carton du Cameroun contre le Brésil, la Suisse pourrait même arracher la première place du groupe et rencontrer du même coup le deuxième du groupe H le 5 décembre. Mais ne rêvons quand même pas trop. En cas de qualification, Xhaka & Cie devraient vraisemblablement retrouver le Portugal, actuel leader de sa poule avant d’affronter en fin d’après-midi la Corée du Sud.

La Suisse fait match nul contre la Serbie et le Cameroun ne s’impose pas contre le Brésil. Ou, scénario plus déjà alambiqué, en cas de nul suisse en marquant 2 buts de plus que le Cameroun et de courte victoire des Lions indomptables (Suisse-Serbie 3-3, Cameroun-Brésil 1-0).

Tout autre résultat, a fortiori une défaite suisse, serait synonyme d’élimination et d’un retour à Zurich ce week-end déjà. Un scénario catastrophe que personne n’ose envisager.