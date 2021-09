Reconnaissance mondiale – La Suisse demeure le pays le plus innovant du monde L’Indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle classe notre pays au top des États les plus innovants, pour la onzième année consécutive.

La Suisse est devant sur des questions comme le savoir-faire et les technologies, les familles de brevets et la complexité de la production et de l’exportation. KEYSTONE

La Suisse est toujours première en termes d’innovation et reste suivie par la Suède et les Etats-Unis. Les investissements dans de nombreuses régions du monde ont augmenté sur cette question pour tenter de mettre un terme à la pandémie, a dit lundi l’ONU à Genève.

Depuis trois ans, les mêmes Etats se retrouvent aux trois premières places de l’Indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sur plus de 130 pays. La Suisse est même première pour la onzième année consécutive. Parmi les indicateurs, elle est notamment devant sur des questions comme le savoir-faire et les technologies, les familles de brevets et la complexité de la production et de l’exportation.

En revanche, la Corée du Sud avance largement pour s’établir au 5e rang, juste derrière la Grande-Bretagne. Désormais première pour les demandes de brevets internationaux, la Chine progresse elle aussi mais elle n’est pour le moment que 12e, seul pays émergent à cette place. L’Asie est devenue la région où l’innovation s’accélère le plus rapidement.

L’innovation s’accélère en Asie

Malgré la crise liée à la pandémie, les données scientifiques, la recherche, les demandes de propriété intellectuelle et les dispositifs de capital-risque ont continué à progresser l’année dernière dans le monde. Ils dépassent les volumes d’avant la pandémie. Les financements privés et publics sont restés très importants pour les entreprises innovantes.

Mais cette extension n’a pas porté sur toutes les branches. Sans surprise, la recherche a été considérable pour les entreprises pharmaceutiques et les biotechnologies, de même que dans les nouvelles technologies. Et les transports ou le tourisme, très affectés par les restrictions, ont vu leurs dépenses diminuer. Les branches qui ont investi largement dans les technologies et l’innovation ont mieux fait face aux difficultés, a notamment dit le directeur général de l’OMPI Daren Tang.

«Nous savons que l’innovation est indispensable pour surmonter les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés», a-t-il ajouté, relevant que les pays commencent à utiliser l’indice de l’OMPI pour améliorer leur action. Avant la pandémie, les investissements dans l’innovation avaient observé une croissance record de 8,5%.

«Surmonter les difficultés»

Au total, 60% des entreprises très actives dans la recherche ont augmenté leurs dépenses sur cette question, pour une extension de l’ordre de 10%. L’année dernière, les données scientifiques ont été plus de 7% plus nombreuses. Le nombre d’interventions de capital-risque s’est étendu de 5,8%, une moyenne supérieure à celle des dix dernières années. L’Asie/Pacifique a compensé les baisses observées dans le continent américain et en Europe.

L’Afrique et l’Amérique latine ont de leur côté progressé de plus de 10%. Sur les trois premiers mois de cette année, les chiffres semblent montrer que les avancées mondiales sur cette question vont se poursuivre.

ATS

