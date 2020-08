Le bilan de la pandémie dans le monde à 13h00 Afficher plus

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 749’973 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 13h00.

Plus de 20’666’110 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 12’586’400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mercredi, 6721 nouveaux décès et 270’391 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1429 nouveaux morts, le Brésil (1175) et l'Inde (942).